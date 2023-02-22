Подмосковье 22 февраля 2023, 17:19 Экоферма в Можайске наладила производство сыров и йогуртов из козьего молока

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Экоферма «Александровский спас» в деревне Тушков в Можайске наладила производство сыров, йогуртов и сгущенки из козьего молока. Их делают на местной сыроварне.

Продукция получается особенно вкусной, потому что перед дойкой козы слушают классическую музыку.

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«Как только наступает время дойки, козы выстраиваются в очередь и ждут, когда им откроют дверь. Пока стоят, мы включаем им классическую музыку <…> Особенно любят „Вальс цветов“ из балета „Щелкунчик“», — рассказала управляющая фермой Ольга Жаркова.

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На ферме держат коз зааненской и альпийской пород. Также там живут белки, еноты, свиньи, куры, фазаны и даже павлины. У «Александровского спаса» есть свой «мэр» — собака породы хаски. Все звери ручные и очень любят гостей, которые их гладят и кормят.

«Все, кто попадает к нам, совершенно забывают обо всем, радуются и чувствуют себя счастливыми. Для нас это важно, мы сами от этого радуемся», — добавила Ольга Жаркова.

Экоферма входит в 70 туристических маршрутов региона. Побывать на ней может каждый желающий. Для этих целей на территории находятся два деревянных дома, дегустационный зал, где можно попробовать и приобрести продукцию фермы, а также угоститься местным обедом.

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