Подмосковье 02 февраля 2023, 10:45 Козлята редкой породы родились на зооферме «Шихово» в Дмитрове

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Парк отдыха «Зооферма "Шихово"» пополнился новыми обитателями. Недавно здесь родилась тройня козлят бурской породы, редкой для России.

Приплод принесла коза Козюлька. Отец — бурский козел Бармалей.

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«Он у нас главный осеменитель. Бармалея принесли нам едва живым, очень худым и неухоженным, а теперь он альфа-самец, любимец сотрудников и посетителей. Это ласковый и дружелюбный козел», — рассказывает зоотехник фермы Зоя Барышникова.

Все три новорожденных козленка получают вдоволь молока и находятся на особом контроле у специалистов. Двоих детенышей кормит мать, а третьего, который родился более слабым, отдали на докорм другой козе.

В парке отдыха «Зооферма „Шихово“» содержатся более 60 видов животных. Для туристов здесь держат северных и пятнистых оленей, хаски, верблюдов, лам, дикобразов, кенгуру, енотов, лис, сурикатов и других удивительных существ. Большинство из них можно покормить и погладить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о компенсациях тем, кто развивает туризм в регионе.