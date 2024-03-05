Подмосковье 05 марта 2024, 11:09 Козленка с тимпанией спасли в Сергиевом Посаде Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Ветеринары в Сергиевом Посаде спасли козленка с тимпанией. Это незаразная болезнь, которая часто встречается у парнокопытных из-за неправильного кормления.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, болезнь характеризуется быстро развивающимся вздутием живота. Как правило, тимпания протекает остро и если не оказать экстренную ветеринарную помощь, животное может погибнуть.

Реклама

Среди симптомов заболевания — блеяние от боли, беспокойство и затруднение дыхания. На этот раз у козленка болезнь возникла вследствие обильного выпаивания молоком. Чтобы помочь животному, ветеринары спустили скопившейся воздух путем прокола желудка и назначили терапию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».