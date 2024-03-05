05 марта 2024, 11:09
Козленка с тимпанией спасли в Сергиевом Посаде
Ветеринары в Сергиевом Посаде спасли козленка с тимпанией. Это незаразная болезнь, которая часто встречается у парнокопытных из-за неправильного кормления.
По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, болезнь характеризуется быстро развивающимся вздутием живота. Как правило, тимпания протекает остро и если не оказать экстренную ветеринарную помощь, животное может погибнуть.
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Среди симптомов заболевания — блеяние от боли, беспокойство и затруднение дыхания. На этот раз у козленка болезнь возникла вследствие обильного выпаивания молоком. Чтобы помочь животному, ветеринары спустили скопившейся воздух путем прокола желудка и назначили терапию.
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Сельское хозяйство
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