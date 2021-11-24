Козья ферма на 2 тысячи голов появится в Серебряных Прудах в 2022 году

Строительство молочно-товарной козьей фермы на 2 тысячи голов в Серебряных Прудах планируют завершить в 2022 году. Производственная мощность новой фермы составит порядка миллиона литров молока в год, сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Крупный инвестиционный проект по строительству молочно-товарной мясной, племенной козьей фермы на две тысячи дойных голов в Серебряных Прудах реализует предприятие „Траст Квадро“. Планируемый срок строительства молочно-товарной фермы — 12 месяцев», — сказал Воскресенский.

Планируется, что производственная мощность новой молочно-товарной фермы составит миллион литров молока и 180 тонн мяса в год, уточнил министр. Также в планах — возвести цех по производству молочной и мясной продукции.

«Общий объем финансирования на реализацию этого инвестиционного проекта составит 310 миллионов рублей», — отметил Сергей Воскресенский.

Министр добавил в завершение, что ввод в эксплуатацию нового объекта позволит создать порядка 50 рабочих мест для жителей Подмосковья.