Коворкинги, экофермы и спортивные клубы появятся в парках Подмосковья

Новый виток преображения ждет парки Подмосковья. В них развернут больше коворкингов и экоферм, создадут клубы собаководов, откроют спортивные и обучающие сообщества. Об этом стало известно на Форуме директоров парков.

Во время форума обсудили наполнение общественных мест и большой план развития этого направления. Министр культуры Подмосковья Елена Харламова отметила, что главная задача — сделать так, чтобы в парках можно быть не только гулять, но и заниматься спортом, творчествам.

Это территория, доступная для всех возрастов, поэтому она должна быть интересной разным поколениям. Пандемия показала, что можно и читать на открытом воздухе, и работать, сидеть в интернете, учиться, смотреть кино Елена Харламова.

По ее словам, в Московской области уже есть общественные пространства, где создали все условия для разноформатного досуга, и теперь их должно стать больше.

Цифровое развитие

Еще одним важным направлением стало развитие цифровых помощников. Например, Telegram-боты подсказывают, есть ли в парках пункты проката велосипедов, лыж, работают ли катки, кафе.

Чтобы получить доступ к таким чатам в Telegram, достаточно навести камеру телефона на QR-коды, которые есть на многих информационных досках парков. Это подчеркнула министр по информполитике Подмосковья Анастасия Звягина.

Парки стали настоящим центром притяжения жителей и гостей Подмосковья. В идеальном варианте каждый парк должен иметь паблик. Для подписчика это настоящий виртуальный гид Анастасия Звягина.

Она рассказала, что в Подмосковье запланировали внедрить парковое радио.

Директор Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина отметила, что в парках житель может сам формировать интересное ему пространство.

«В Подмосковье есть очень много интересных мест, где можно было бы вместе с художниками, креаторами рефлексировать. Важно не осваивать, а производить пространство», — сказала она.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил директоров парков за помощь с развитием мест отдыха.