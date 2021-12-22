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    22 декабря 2021, 12:28

    Коворкинги, экофермы и спортивные клубы появятся в парках Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Новый виток преображения ждет парки Подмосковья. В них развернут больше коворкингов и экоферм, создадут клубы собаководов, откроют спортивные и обучающие сообщества. Об этом стало известно на Форуме директоров парков.

    Коворкинги, экофермы и спортивные клубы появятся в парках Подмосковья | Изображение 1

    Во время форума обсудили наполнение общественных мест и большой план развития этого направления. Министр культуры Подмосковья Елена Харламова отметила, что главная задача — сделать так, чтобы в парках можно быть не только гулять, но и заниматься спортом, творчествам.

    Это территория, доступная для всех возрастов, поэтому она должна быть интересной разным поколениям. Пандемия показала, что можно и читать на открытом воздухе, и работать, сидеть в интернете, учиться, смотреть кино

    Елена Харламова.

    По ее словам, в Московской области уже есть общественные пространства, где создали все условия для разноформатного досуга, и теперь их должно стать больше.

    Цифровое развитие

    Еще одним важным направлением стало развитие цифровых помощников. Например, Telegram-боты подсказывают, есть ли в парках пункты проката велосипедов, лыж, работают ли катки, кафе.

    Коворкинги, экофермы и спортивные клубы появятся в парках Подмосковья | Изображение 2

    Чтобы получить доступ к таким чатам в Telegram, достаточно навести камеру телефона на QR-коды, которые есть на многих информационных досках парков. Это подчеркнула министр по информполитике Подмосковья Анастасия Звягина.

    Парки стали настоящим центром притяжения жителей и гостей Подмосковья. В идеальном варианте каждый парк должен иметь паблик. Для подписчика это настоящий виртуальный гид

    Анастасия Звягина.

    Она рассказала, что в Подмосковье запланировали внедрить парковое радио.

    Коворкинги, экофермы и спортивные клубы появятся в парках Подмосковья | Изображение 3

    Директор Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина отметила, что в парках житель может сам формировать интересное ему пространство.

    «В Подмосковье есть очень много интересных мест, где можно было бы вместе с художниками, креаторами рефлексировать. Важно не осваивать, а производить пространство», — сказала она.

    Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил директоров парков за помощь с развитием мест отдыха.