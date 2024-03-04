Подмосковье 04 марта 2024, 10:24 Коворкинг с террасой для отдыха откроют в ЖК «Большое Путилково» в этом году Группа "Самолет"

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В проекте «Большое Путилково» от группы «Самолет» обустроят современный коворкинг с уютной террасой для отдыха. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Жители смогут забронировать в коворкинге рабочее место или арендовать зал для команды. Площадку можно будет использовать для мероприятий. Помещение площадью 175 «квадратов» расположится по адресу: улица Просторная, дом 12.

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«При разработке концепции коворкинга мы учитывали пожелания жителей проектов „Самолета“. 70% респондентов хотели бы иметь возможность печатать документы в коворкинге, а 61% опрошенных испытывают потребность в переговорной комнате», — отметил руководитель развития комьюнити и инфраструктуры группы «Самолет» Дмитрий Дрелюш.

Группа "Самолет" Группа "Самолет" Группа "Самолет" Группа "Самолет" Группа "Самолет"

В помещении будут отдельные зоны для работы и приема пищи. На входе оборудуют гардероб с зеркалом. В коворкинге можно будет распечатать документы.

«В основу концепции интерьера легла идея создать по-домашнему уютные рабочие места. Пространство дополнит современная дизайнерская мебель и продуманный сценарий освещения», — добавила главный архитектор проектов BQ Studio Антонина Алексеева.

При входе в коворкинг жителей будет встречать уютная терраса, которую оборудуют всем необходимым для приятного отдыха на свежем воздухе.

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