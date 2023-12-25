Подмосковье 25 декабря 2023, 17:10 Коворкинг для детей и взрослых открыли в школе «Лидер» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Первый в Московской области коворкинг «Точка кипения» открыли в Химках. Он появился на базе школы «Лидер». Там ученики и преподаватели смогут реализовывать собственные научные проекты.

Коворкинг-центр «Точка кипения» в Химках — это место, где будут проводить лекции, семинары, мастер-классы и конференции на разные темы.

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«Этот проект сделан от души. Мы хотим, чтобы ребятам было комфортно в стенах этой школы. Все то, что здесь происходит в выходные, в ночи — все делается для учеников. И делается от души. Конечно, с гордостью хочу сказать, что „Точка кипения“ — сложный проект, но ему быть», — рассказала директор школы «Лидер» Юлия Болотова.

Поработать в новом коворкинге может каждый житель Химок. Подать заявку можно на платформе проекта, выбрав в списке мест школу «Лидер».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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