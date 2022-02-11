Вызовов неотложки в Химках стало меньше. Но ковидные койки заняты на 90%
Число вызовов неотложки в Химках сократилось более чем в два раза
Количество вызовов неотложки в Химках сократилось более чем в два раза — с пяти до 1,8 тысячи в сутки. Но ковидные койки по-прежнему заняты на 90%. Об этом сообщили на общегородском совещании под руководством главы округа Дмитрия Волошина.
Как рассказал главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов, в округе наладили работу по снижению нагрузки на бригады неотложной помощи.
Количество вызовов на дом сократилось. Теперь пациентов с легкими симптомами просят приходить в поликлиники, а не дожидаться приезда врача.
Жители активно идут в поликлиники, мы сейчас разгрузили неотложную помощь. Это позволяет обслуживать в течение дня все вызовы
Владислав Мирзонов.
В Химках дистанционно закрывают до 500 больничных листов каждый день. Часть работы взяли на себя волонтеры, которые подменяют заболевших врачей и медиков на вызовах.
«Нам очень здорово помогли волонтеры. Мы говорили о 50 — нам предложили 120 человек. Обучены, работают на обзвоне, приглашая в поликлиники», — отметил Владислав Мирзонов.
Однако число госпитализаций растет. Из 500 коек в Химках заняли уже 90%.
«Из них 70% — это невакцинированные и те, кто раньше не болел. Сейчас болеют тяжело, поэтому остается актуальный вопрос о продолжении вакцинации», — объяснил главный врач.
Глава округа Дмитрий Волошин подчеркнул необходимость продолжить вакцинацию и ревакцинацию.
К сожалению, на больничных койках лежат те, кто не вакцинировался. Есть случаи с теми, кто проходил вакцинацию, но заболел. Но болезнь, по словам врачей, протекает легче
Дмитрий Волошин.
В Химках по-прежнему открыты девять пунктов вакцинации на базе поликлиник, а также мобильный пункт в торговом центре «Мега».