«Начали с себя». Вход в здание правительства Подмосковья закрыли для непривитых от ковида

Вход в здание правительства Подмосковья закрыли для непривитых и давно переболевших ковидом. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она напомнила о том, что до 15 июля предприятиям, которые относятся к сферам торговли, питания, образования и не только, необходимо привить не менее 60% работников.

Эта задача, по словам Стригунковой, сейчас стоит перед всеми руководителям предприятий и ведомств.

Как вы знаете, мы начали с себя. Практически с сегодняшнего дня заблокирован вход в здание Дома правительства для государственных и гражданских случаев, которые не привились или болели более чем шесть месяцев назад Светлана Стригункова.

Такое решение приняли, чтобы остановить распространение коронавируса. Прирост новых случаев заражения отмечают не только на территории Подмосковья.

Стригункова также обратила внимание, что сейчас стали все чаще заболевать гораздо более молодые жители. Это пациенты в возрасте от 20 до 29 лет.

Ранее она сообщила, что в парке «Патриот» снова разворачивают ковидные койки. Уже сегодня откроют 420. Этот госпиталь может принять более тысячи пациентов.

По словам министра, для приема больных с коронавирусом снова перепрофилируют несколько физкультурно-оздоровительных центров в разных округах Подмосковья.

«Мы разворачивае коечный фонд практически ежедневно, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся пациентам», — добавила Стригункова.

Она подытожила, что все это повлияло на принятое в Подмосковье решение об обязательной вакцинации отдельных групп населения, которые наиболее массово общаются с жителями.