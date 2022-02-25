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    25 февраля 2022, 12:03

    Более 3 тысяч ковидных коек Подмосковья перепрофилируют для плановой помощи

    Перепрофилирование ковидных коек для плановой помощи началось в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Инфекционные койки временных ковидных госпиталей в Подмосковье начали возвращать к плановой помощи. Это коснулось 22 больниц, прежде перепрофилированных для пациентов с коронавирусом.

    Более 3 тысяч ковидных коек Подмосковья перепрофилируют для плановой помощи | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, к плановому оказанию помощи возвращают более 3,1 тысячи коек.

    Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизируется. Это позволяет нам возвращать к прежнему режиму работы наши временные ковидные госпитали

    Светлана Стригункова.

    По ее словам, плановую работу возобновляют больницы в Лобне, Дмитрове, Щелкове, Кашире и других округах.

    Сейчас в Московской области насчитывается 8,5 тысячи коек для пациентов с ковидом. Прежде чем задействовать часть мест для плановой помощи, в больницах проводят полную дезинфекцию.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что во время роста заболеваемости поликлиники работали без выходных, но сейчас такой необходимости уже нет.