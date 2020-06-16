Ковид оказался бессилен перед любовью. Пожилые супруги из Ступина воссоединились после карантина
Сотрудник Ступинской центральной больницы Владимир Лукин еще пару недель назад был для Елены Сергеевны абсолютно чужим человеком. Пенсионерка на тот момент, еще с положительным результатом, лечение прошла, а съехать ей было некуда. Владимир пришел на помощь и предложил пожить у него, он с первых дней пребывания пенсионеров поддерживал их как мог, будучи по факту чужим человеком.
«Решение быстро созрело. Тут долго думать не надо. Надо было принять его, и приняли. Вопросов много не возникало», — рассказывает зам. главного врача Ступинской ЦРБ Владимир Лукин.
Так что с начала лета Елена Сергеевна жила у Лукиных. Заботилась о них, готовила любимые блюда и чувствовала себя практически как в кругу семьи.
«Я уже знаю, где что лежит. Первое время, конечно, не знаешь, где чего, где ложку, где вилку взять», — поделилась Елена Сергеевна.
Только вот по мужу Елена сильно тосковала. Поэтому, как только получила отрицательный тест, скорее помчалась домой.
И вот теперь позади у пары не только 30 лет совместной жизни, но еще и пандемия.