Ковид оказался бессилен перед любовью. Пожилые супруги из Ступина воссоединились после карантина

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудник Ступинской центральной больницы Владимир Лукин еще пару недель назад был для Елены Сергеевны абсолютно чужим человеком. Пенсионерка на тот момент, еще с положительным результатом, лечение прошла, а съехать ей было некуда. Владимир пришел на помощь и предложил пожить у него, он с первых дней пребывания пенсионеров поддерживал их как мог, будучи по факту чужим человеком.

«Решение быстро созрело. Тут долго думать не надо. Надо было принять его, и приняли. Вопросов много не возникало», — рассказывает зам. главного врача Ступинской ЦРБ Владимир Лукин.

Источник фото: телеканал «360»

Так что с начала лета Елена Сергеевна жила у Лукиных. Заботилась о них, готовила любимые блюда и чувствовала себя практически как в кругу семьи.

«Я уже знаю, где что лежит. Первое время, конечно, не знаешь, где чего, где ложку, где вилку взять», — поделилась Елена Сергеевна.

Только вот по мужу Елена сильно тосковала. Поэтому, как только получила отрицательный тест, скорее помчалась домой.

Источник фото: телеканал «360»

И вот теперь позади у пары не только 30 лет совместной жизни, но еще и пандемия.