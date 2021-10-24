Ковид не ограничит стройку. Воробьев рассказал о развитии дорог в Подмосковье

Предстоящие ограничения в Подмосковье не коснутся строек. Работы продолжатся и на дорогах. В ближайшее время начнется строительство развязок на ЦКАД. Об этом в эфире канала «Россия 1» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник тема совершенствования Центральной кольцевой автодороги обсуждалась на встрече губернатора Подмосковья с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что правительство выделит на строительство новых развязок на ЦКАД порядка 10 миллиардов рублей.

«Это самая кричащая проблема — по ЦКАД, чтобы он был бессветофорный. Владимир Владимирович поддержал, и эта эстакада будет. Это очень важно и для тех жителей, которые проживают в Одинцовском городском округе, и для удобства передвижения», — заявил Воробьев в интервью программе «Вести».

В конце 2022 года также будет запущен отрезок трассы Москва — Казань.

«То есть у тебя будет альтернатива — или по Горьковскому ползти, или лететь с другой скоростью по платной трассе Москва — Казань. Еще мы делаем две хорды: там, где Пироговка, Мытищи, и там, где Лыткарино, Ленинский район, там очень тяжелая ситуация и очень высокая плотность населения», — сказал он.

Воробьев также указал на проблему Егорьевского шоссе.

«Оно безнадежно устарело, там две полосы, самая высокая аварийность. И мы начинаем реализацию концессии — это порядка 30 километров дублера Егорьевского шоссе», — сообщил губернатор.