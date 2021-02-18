Следить за ковид-безопасностью в гостиницах Подмосковья стали через приложение

Профилактику коронавируса в гостиницах, общежитиях, санаториях Подмосковья стали контролировать онлайн. Так начали следить за ковид-безопасностью более чем на тысяче площадок.

Новая функция появилась в мобильном приложении «Проверки Подмосковья», рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

По его словам, в условиях пандемии соблюдение мер по борьбе с коронавирусом нуждается в постоянном контроле.

На контроль взяли уже более тысячи гостиниц, общежитий и санаториев Московской области. Проверки в них проводят еженедельно Максим Рымар.

Он уточнил, что можно отслеживать дезинфекцию помещений, соблюдение социальной дистанции и другие меры. Результаты проверок заносят в мобильное приложение.

Санитарные меры контролируют не только в отелях, санаториях, но и на базах отдыха, а еще в оздоровительных лагерях.

Каждую неделю ответственный сотрудник каждого учреждения проводит осмотр помещений, составляет фотоотчет по чек-листу с использованием мобильного приложения. А после результаты онлайн проверяют в местной администрации.