Подмосковье 21 февраля 2024, 17:03 Котельные в Клину и Сергиевом Посаде модернизируют к новому отопительному сезону Министерство энергетики Московской области

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Встреча по вопросам модернизации теплоснабжающего хозяйства в Клину и Сергиевом Посаде прошла в Подмосковье. Мероприятие провели под руководством вице-губернатора Московской области, министра энергетики Евгения Хромушина.

На штабе обсудили планы по модернизации и строительству котельных в поселке Чайковского, селе Воздвиженском, деревне Кузнецово и других населенных пунктах. Помимо этого, в округе необходима реконструкция котельной на улице Ленина. Рабочие увеличат ее установленную мощность.

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В Сергиевом-Посаде также запланировали большой объем работ по модернизации теплоснабжающего хозяйства. Работы выполнят в поселке Заречном и деревне Путятино.

«Основная задача регионального штаба — вникнуть и понять, какие мероприятия необходимо реализовать в первую очередь, а что в среднесрочной перспективе. К примеру, есть котлы в котельных, которые необходимо срочно заменить, а есть те, которые прослужат еще 20-30 лет», — заключил Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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