Котельные Красногорска проверили на готовность к отопительному сезону

К отопительному сезону готовы 85% котельных Красногорска. Такими данными поделилась «Красногорская теплосеть». Объекты проверила первый заместитель главы округа Надежда Барило.

В ходе подготовки к отопительному сезону на котельных проводят опрессовку котлов и накладку насосного оборудования. Как рассказал генеральный директор «Красногорской теплосети» Александр Шалагин, их компания обслуживает 53 котельные, 74 тепловых пункта и 265 километров сетей.

«В настоящий момент готовность 85-90% всех теплотехнических объектов, объектов теплоснабжения Котельных более 50 уже готово», — отметил он.

Самый большой объект, дающий тепло в Красногорске — котельная № 2 на улице Успенской. Она обслуживает около 140 домов в трех микрорайонах округа. Там еще продолжаются подготовительные работы и модернизация — меняют старые агрегаты и трубы. К отоплению также готовят более 1,5 тысячи жилых домов. Надежда Барило напомнила, что за это отвечают управляющие компании, которые сдают дома по регламенту.

«Это не просто паспорт готовности, который они подписывают, это естественно и опрессовка, и промывка как горячего водоснабжения, так и отопление в домах нужно опрессовать», — подчеркнула замглавы.

Дома Красногорска планируют полностью подготовить к отопительному сезону к 15 сентября.

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