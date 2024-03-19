Подмосковье 19 марта 2024, 15:42 Котельные и теплосети модернизируют в Дмитрове за три года Unsplash

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Программу модернизации системы теплоснабжения проведут в Дмитрове. Мероприятия рассчитаны как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Вся программа рассчитана на три года.

По предварительным данным, объем средств, который может потребоваться на реализацию планируемых мероприятий, составляет около 1,6 миллиарда рублей.

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Согласно проекту, до начала зимы 2024 года в округе проведут капитальный ремонт девяти изношенных участков тепловых сетей. Такие объекты находятся на улице Водников и улице Профессиональной.

После опрессовки сетей в мае–июне текущего года, возможно включение в госпрограмму дополнительных мероприятий по модернизации. Например, специалисты оценят состояние теплосетей в Яхроме, селе Внукове, районном поселке Деденево и других населенных пунктах.

По словам вице-губернатор Московской области, министра энергетики Евгения Хромушина, сейчас в Подмосковье завершается формирование масштабной программы модернизации теплоснабжения.

«По 21 округу уже сформированы решения, мероприятия будут внесены в госпрограмму после подтверждения необходимости их выполнения представителями рабочих групп и экспертами, а также в результате опрессовки сетей», — отметил министр

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что задача Подмосковья в ближайшее время — защитить людей и объекты ЖКХ во время паводков. На особый контроль возьмут СНТ, дороги, дома и гидротехнические сооружения.

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