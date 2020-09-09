Котельные для 3 тысяч жителей начнут работать в Рузском округе благодаря новым газовым сетям

Все строительные мероприятия выполнены в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Всего в 2020 году «Мособлгаз» построил 24 километра сетей в Рузском округе.

«Помимо газопроводов-источников для котельных, газифицировали деревню Таблово и рабочий поселок Тучково, создав условия для подключения к газу более 2700 жителей», — сообщил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Для того чтобы населенный пункт был включен в программу газификации, жителям необходимо обратиться в Минэнерго Подмосковья.