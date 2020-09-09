09 сентября 2020, 20:12
Котельные для 3 тысяч жителей начнут работать в Рузском округе благодаря новым газовым сетям
«Мособлгаз» построил и ввел в эксплуатацию четыре газопровода в Рузском округе. Новые сети позволят подать газ на котельные, которые будут снабжать теплом более трех тысяч жителей Рузы, а также поселков Старая Руза, Тучково и деревни Старониколаево.
Все строительные мероприятия выполнены в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Всего в 2020 году «Мособлгаз» построил 24 километра сетей в Рузском округе.
«Помимо газопроводов-источников для котельных, газифицировали деревню Таблово и рабочий поселок Тучково, создав условия для подключения к газу более 2700 жителей», — сообщил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Для того чтобы населенный пункт был включен в программу газификации, жителям необходимо обратиться в Минэнерго Подмосковья.