Подмосковье 15 января 2024, 17:08 Котельную в поселке Реммаш под Сергиевым Посадом запустили после аварии Дарья Леонова

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Коммунальщики возобновили работу котельной в подмосковном поселке Реммаш. Перед этим устранили аварию на сетях холодного водоснабжения.

Котельная в Сергиево-Посадском округе снова обеспечивает жителей теплом после аварии. Температура теплоносителя достигла 60 градусов, идет заполнение системы отопления домов.

Дарья Леонова Дарья Леонова Дарья Леонова Дарья Леонова

Специалистам управляющих компаний поручено начать проверку стояков. Жителей просят направлять все сообщения о завоздушивании системы в свою управляющую компанию.

Непростые ситуации с отоплением возникли этой зимой в разных округах Подмосковья, но в зоне особого внимания оказался Климовск. Решения приняли уже по всем самым волнующим местам, сказал губернатор Андрей Воробьев.