07 августа 2023, 08:00
Котельную в поселке Поварово откроют в конце сентября
Котельную в поселке Поварово в Солнечногорском округе запустят 30 сентября,. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин на встрече с жителями населенного пункта.
«Мы обсудили, какие работы ведутся в Поварово. 30 сентября будет запущена 15-мегаваттная котельная. Параллельно проектируется замещающая котельная, которая будет запущена в следующем году», — отметил Самарин.
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Также на встрече побывал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Мероприятие инициировал глава региона Андрей Воробьев.
В прошлом году жители поселка пожаловались на частое отключение горячей воды и отопления. Граждане получили разъяснения по обращениям и информацию о сроках проведения работ по улучшению качества подачи ресурсов.
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