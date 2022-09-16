Котельную в микрорайоне «Полево» реконструируют в Истре | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 22:56 Поделиться Telegram

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Viber Котельную в микрорайоне «Полево» реконструируют в Истре Телеканал "360"

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В микрорайоне «Полево» в Истре проведут работы по модернизации котельной. В ходе реконструкции переведут один котел с дизельного топлива на газ, установят дополнительный резервный котел, новые теплообменники и насосы. Об этом сообщили главе округа Татьяне Витушевой во время рабочей поездки на объект.

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Планируется, что через две недели модернизированная котельная выйдет на работу трех котлов, мощности которых будет достаточно для качественного оказания услуг по поставке тепловой энергии.

«Ее функционал заключается в том, чтобы полностью обеспечивать теплом больницу, 20 мкд, школу, детский сад и спорткомплекс „Арена Истра“», — сказала глава г.о. Истра Татьяна Витушева.

Телеканал "360"

Котельная будет функционировать полностью в автоматическом режиме, что позволит исключить человеческий фактор и более оперативно реагировать на изменение температуры наружного воздуха.

Теплом обеспечат и новую школу в микрорайоне Восточный. Здесь проходят работы по строительству сети. Самое главное тут уже сделали — поставили все опоры. Дальше остается только соединить трубы.

«Дело в том, что мы закрыли контур этой школы, и для того, чтобы вести в высоком темпе отделочные работы внутри помещения данной школы, обязательно нужно тепло», — отметила Татьяна Витушева.

Телеканал "360"

Протяженность тепловой сети около 700 метров. Работы будут закончены в октябре этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, когда отопление начнет приходить в социальные учреждения Подмосковья.

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