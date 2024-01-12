Подмосковье 12 января 2024, 13:16 Котельную в микрорайоне Ольгино в Балашихе модернизируют в 2024 году Телеканал «360»

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Теплоэлектроцентраль в микрорайоне Ольгино в Балашихе модернизируют к следующему отопительному сезону. После этого мощность котельной увеличится. Об это рассказали на встрече с жителями округа.

От жителей поступили обращения о низкой температуре в жилых домах на улицах Граничной, Жилгородок, Поликахина, Рождественской, Струве, Шестой. По заявкам специалисты проводят проверки, делают замеры.

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Сотрудники администрации округа, городской прокуратуры и государственной жилищной инспекции проанализировали работы котельных. Сейчас коммунальщики контролируют работу оборудования, чтобы температура повышалась и батареи в квартирах жителей вновь стали теплыми. Жильцам сделают перерасчет по коммунальным платежам, освободив их от платы за отопление в период с по 9 января.

Котельная в Ольгино обеспечивает теплом почти 80 многоквартирных домов, две школы и семь детских садов. Ее мощность составляет 88 гигакалорий в час, но в праздники нагрузка увеличилась до 114 гигакалорий в час.

Жители, у которых возникают перебои с отоплением, могут обратиться по телефону горячей линии администрации городского округа Балашиха: 8 (495) 529-11-90.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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