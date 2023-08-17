Подмосковье 17 августа 2023, 10:41 Котельную в деревне Огуднево капитально отремонтируют к отопительному сезону пресс-служба администрации городского округа Щелково

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Капитальный ремонт котельной ведется в деревне Огуднево городского округа Щелково. Все работы выполнят к началу отопительного сезона.

Специалисты Щелковского водоканала уже обслужили два котла, насосы, трубопровод и запорную арматуру, а также отремонтировали горелки. Третий котел сдали подрядной организации для капитального ремонта. В течение месяца подрядчик заменит трубопровод, сделает обмуровку и проведет пусконаладочные работы.

Вскоре на объекте в деревне Огуднево также установят два насоса и дополнительные подогреватели из нержавеющей стали. Новое оборудование повысит надежность работы системы.

«Управляющие компании проводят в домах промывку и дезинфекцию, а Щелковский водоканал готовит котельные и проводит гидравлические испытания. В этом году мы уделили большое внимание обновлению отопительной инфраструктуры, чтобы зимой жители округа чувствовали себя комфортно», — рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

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