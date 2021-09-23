Котельную в деревне Анино Волоколамского округа проверили перед отопительным сезоном

В этом году из-за сильного похолодания в Московской области отопительный сезон начался раньше установленных сроков. 21 сентября глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка в рамках рабочей поездки посетил деревню Анино и осмотрел котельную.

«Мы предполагали, что такая ситуация может случиться. К зиме здесь подготовились. Понятно, что старое оборудование, его подлатали, сделали. Теперь уже отопление в дома дали», — рассказал Михаил Сылка, глава Волоколамского округа.

В прошлом году трудности с отоплением испытывали жители поселка Чисмена на улице Лазурная. Из-за смены собственника пансионата «Ласточка» люди на некоторое время остались без отопления. В этом году котельную передали в аренду Волоколамскому жилищно-коммунальному хозяйству.

В деревне Судниково отопление также подали в срок, но из-за устаревших инженерных сетей горячая вода тут появляется только с началом отопительного сезона. Новая блочно-модульная котельная позволит жителям пользоваться горячей водой круглогодично.