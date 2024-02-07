07 февраля 2024, 12:32
Котельную в бывшем военном городке Солнечногорска модернизируют в этом году
Работы по обновлению котельной в микрорайоне Выстрел выполнят в этом году в Солнечногорске. Здесь установят новые котлы и горелки, отремонтируют здание и отрегулируют работу автоматики.
По данным Министерства энергетики Подмосковья, на объекте планируется монтаж трех новых котлов, горелок, газорегуляторного оборудования, насосов, системы химводочистки, электросетевого оборудования, а также систем автоматизации и диспетчеризации.
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Отремонтируют и здание котельной. Здесь заменят кровлю, окна, двери, установят новые ворота. Окончательный объем работ и точные сроки их завершения определят после полного обследования объекта.
Работа по капитальному ремонту сетей микрорайона Выстрел продолжается. Сейчас специалисты меняют самый изношенный участок трубопровода у дома № 22 протяженностью 350 метров. Еще 12 километров сетей планируется заменить в этом году.
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