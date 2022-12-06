Подмосковье 06 декабря 2022, 14:41 Котельную при психоневрологическом интернате реконструируют в подмосковном городе Куровское

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Минимущество предоставило в безвозмездное пользование участок для реконструкции котельной в Орехово-Зуеве. Она обеспечит теплом Куровской психоневрологический интернат. Об этом сообщила глава министерства Наталья Адигамова.

Хозяйственное здание и ворота интерната перейдут из муниципальной собственности в руки Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря. Для этой процедуры необходимо построить новый комплекс зданий, отремонтировать один из корпусов и провести реконструкцию котельной.

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«Как только будут созданы все необходимые комфортные условия для получателей социальных услуг психоневрологического интерната, имущество мы передадим монастырю», — уточнила Наталья Адигамова.

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Имущество планируют передать монастырю в 2025 году, после завершения всех работ.

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