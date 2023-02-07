Подмосковье 07 февраля 2023, 20:43 Котельную и тепловые сети отремонтируют в Пущине в 2023 году

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В этом году в Пущине собираются модернизировать котельную и тепловые сети. Это произойдет после объединения Пущина и Серпухова.

Ранее «Тепловодоканал» из Пущина вошел в госпрограмму «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». После этого в городе отремонтировали резервно-топливную котельную за счет областного бюджета. В 2024 году предприятие собирается реконструировать магистральные теплосети.

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«Есть большие планы по развитию котельной, очистных сооружений, водозаборов. В 2023 году в котельной запланирована установка современного мощного насоса и прокладка коллекторов», — заявил руководитель «Тепловодоканала» Никита Попов.

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В этом году в Подмосковье систему теплоснабжения собираются модернизировать. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе построят и реконструируют десятки котельных и отремонтируют тепловые сети.

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