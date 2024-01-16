Подмосковье 16 января 2024, 13:16 Андрей Воробьев: котельную «ГЭМЗ» модернизируют в Солнечногорске до 2026 года Губернатор Воробьев рассказал о планах по ремонту котельной в Солнечногорске Пресс-служба губернатора Московской области

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Котельную «ГЭМЗ» запустили в Солнечногорске после ремонта утечек, которые произошли во время новогодних праздников. Чтобы быстрее согреть квартиры, там установили четыре передвижные блочно-модульные котельные, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Аварийные бригады оперативно устранили нарушения и запустили котельную. Ремонтные работы уже завершились — сейчас на объекте функционируют два котла. Они обеспечивают теплом не только жилые дома, но и социальные учреждения. По словам губернатора, до 2026 года на котельной проведут масштабную модернизацию.

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«Будем перекладывать сети, почти три километра, также вместе с „Газпром теплоэнерго“ подготовили большую программу модернизации котельной: установим новые котлы, систему очистки воды и парогенераторы, поменяем систему автоматизации и диспетчеризации котельной. Программа рассчитана до 2026 года», — рассказал он.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением. Там из-за коммунальной аварии возникли сложности с подачей тепла.

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