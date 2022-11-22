Подмосковье 22 ноября 2022, 09:37 Котельную бывшего военного городка модернизировали в Долгопрудном

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В Долгопрудном модернизировали котельную № 103, которая отапливает 42 дома бывшего военного городка. Этой зимой в квартирах почти трех тысяч жителей будет тепло.

В муниципальную собственность котельная № 103 перешла в марте этого года, а уже к 15 сентября она была готова к отопительному сезону.

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В ходе модернизации заменили два котла. Старые часто выходили из строя: ломались горелки, работавшие обособленно. Новые котлы шли сразу в комплекте с ними, что в разы повысило надежность работы оборудования.

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Чтобы в квартирах была стабильная температура, раньше мощность котла регулировали вручную. Оператор следил за показателями термометра на улице и увеличивал или уменьшал подачу газа. Теперь этот процесс автоматизирован. Остается только контролировать.

Кроме того, в котельной заменили два насоса, которые подают горячую воду в систему. Они российского производства. Здесь также появилась система химводоподготовки для очистки воды, чтобы в котлах не появлялась накипь. Еще установили тепловой счетчик, тревожную кнопку и новые камеры видеонаблюдения.

«Также были у Ростехнадзора замечания по дымовой трубе. Основание ее сгнило, был крен у трубы. Мы заменили фундамент, основание и нижнюю часть трубы», — рассказал директор МУП «Инженерные сети города Долгопрудного» Андрей Арсененко.

До конца сентября 2023 года в Долгопрудном обновят еще три котельные. Сейчас готовят проекты, а весной начнутся работы по их модернизации.

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