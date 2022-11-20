Подмосковье 20 ноября 2022, 21:14 Котельники присоединились к Всемирной неделе предпринимательства

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В Котельниках в рамках Всемирной недели предпринимательства прошел деловой завтрак с главой округа. На встрече бизнес-леди округа и Сергей Жигалкин обсуждали разные темы.

С главой городского округа Котельники обсудили вопросы льготного кредитования и сотрудничества в сфере бизнеса.

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«Я за кооперацию — формальную, неформальную! Перед каждым мероприятием мне уже кажется, что я знаю всех, но на каждое мероприятие приходят новые лица. И это очень здорово, потому что это — новые знакомства, новые возможности», — отметила руководитель Центра молодежного инновационного творчества «Призма» Элина Розанова.

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Администрация Котельников актично поддерживает предпринимателей. Любой бизнесмен может решить тот или иной вопрос всего лишь за один звонок. В условиях санкций многие предприниматели получили различные гранты и по франшизе, и по маркет-плейсу.

«Идет неделя предпринимателей. Сегодня у нас бизнес-завтрак с бизнес-женщинами. Обсудить вопросы, которые касаются их предприятий. Наши женщины всегда ведут социально-направленный бизнес. Здесь присутствуют представители мелкого, среднего и крупного предпринимательства», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

После завтрака глава округа Сергей Жигалкин вручил цветы и благодарственные письма участницам бизнес встречи.

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