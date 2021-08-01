Котельники присоединились к празднованию Международного дня дружбы

Акция «Давайте жить дружно» в Котельниках собрала жителей всех возрастов. Десятки людей собрались на площади у Дома культуры «Белая дача». Каждый пришел на праздник со своей целью.

Кто-то пришел поиграть с другом в шахматы, кто-то — порисовать с друзьями, были на акции и любители тенниса и хоккея.

«Дружба — это замечательно. Это жизнь. Это мир и счастье», — рассказала жительница Котельников Елена Семина.

Организаторы праздника подготовили разнообразную программу. С детьми провели урок рисования на мольбертах, поиграли в настольный теннис, шахматы и шашки. Это первое мероприятие, созданное по предложениям членов штаба гражданских инициатив.

«Идея уже давно пришла, так как очень много детей занимаются рисованием, спортом именно во дворах. Поэтому хотелось всех этих детишек объединить, чтобы все показали свои умения, что умеют рисовать. Тут развлечения не только для детей, но и для взрослых, для их родителей тоже», — сказала член штаба гражданских инициатив Марина Султ.

Штаб гражданских инициатив создан в этом году при главе городского округа. Идей у активистов много. На празднике они предлагали свои варианты, как сделать жизнь в городе еще более красочной и насыщенной. К примеру, устроить уроки рисования во дворах под открытом небом или организовать различные спортивные мероприятия. Глава округа Сергей Жигалкин поддержал инициативы.

«Мы совсем недавно собирались штабом гражданских инициатив и с каждым членом познакомились. Все инициативы были выслушаны и имеют право на жизнь. Сегодня как раз проходит такая первая инициатива этого штаба. Как видите, все жители и их дети довольны. Тем более что приурочено оно было к Международному дню дружбы. И полный позитив. И это людей сближает», — отметил Жигалкин.

На площади работали ростовые куклы и выступали коллективы городского округа. Праздник закончился поздно вечером. Самых активных участников организаторы наградили грамотами и сладостями.