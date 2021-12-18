Котельники присоединились к благотворительной акции «Елка добра»

Благотворительная акция «Елка добра» стартовала в Подмосковье. Все желающие могут передать подарки детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Одним из присоединившихся к акции стал городской округ Котельники.

В Котельниках «Елка добра» работает до 24 декабря в ТЦ «Мега Белая Дача». Принести свои подарки может любой желающий. Акция проводится ежедневно, с 12:00 до 20:00.

«Сегодня здесь проходит акция „Елка добра“, городской округ к ней присоединился. Акцию проводит благотворительный фонд „Исток“. Каждый может принести подарок и оставить нашим волонтерам, которые потом передадут эти подарки детям, которые попали в сложную ситуацию», — сообщил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Он отметил, что каждый ребенок в Новый год ждет исполнения своих желаний. Детям будет очень приятно получить подарки в праздничный день. Присоединиться к празднику решила жительница Котельников Александра Тындюк.

«Мы пришли в ТЦ, чтобы подобрать подарки к Новому году деткам своим. Случайно увидели елку и акцию возле нее и решили, что нужно обязательно поучаствовать! Дочка вот выбрала подарок детишкам. У нее у самой брат и сестра старшая. Поэтому мы подумали, что каким-то еще деткам нужно обязательно сделать приятное к Новому году», — рассказала она.

Акция «Елка добра» стала уже традиционной и проводится в четвертый раз. Ее организаторами стали благотворительный фонд социальных программ «Исток», Главное управление социальных коммуникаций Московской области и «Волонтеры Подмосковья». Присоединиться к акции можно не только с помощью подарков, но и онлайн через благотворительную платформу «Рябинушка».