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    13 апреля 2022, 17:28

    Котельники отправили третью партию гумпомощи жителям ЛДНР

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    Два пункта сбора гуманитарной помощи жителям ЛДНР работает в Котельниках. Оттуда в Донбасс отправили уже третью партию товаров.

    Котельники отправили третью партию гумпомощи жителям ЛДНР | Изображение 1

    Сначала весь собранный груз поступает в распределительный центр аэропорта Домодедово, а затем его отправляют в ЛДНР и юго-восточные регионы Украины.

    Руководитель отделения «Молодой гвардии» в Котельниках Никита Сафонов отметил, что в пунктах собирают продукты, вещи, бытовую технику и не только.

    «Также есть предметы личной гигиены. Например, брикеты детского мыла», — добавил он.

    Волонтеры отмечают, что в первую очередь поддержка нужна детям из Донбасса. Жители Котельников приносят не только питание и средства гигиены, но и игрушки, книги, фломастеры с альбомами для рисования.

    Котельники отправили третью партию гумпомощи жителям ЛДНР | Изображение 2

    Заместитель начальника управления по развития социальной сферы администрации Котельников Игорь Краевой напомнил, что присоединиться к сбору могут все желающие.

    Котельники такие же неравнодушные, как и все другие города региона, страны. Неравнодушные жители, предприятия, бизнес помогают, как могут

    Игорь Краевой.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион собрал 800 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса с конца февраля.

    В Подмосковье проводят и ярмарки вакансий для беженцев из Донбасса. У эвакуированных из ЛДНР жителей большой запрос на поиск работы.