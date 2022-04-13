Котельники отправили третью партию гумпомощи жителям ЛДНР

Два пункта сбора гуманитарной помощи жителям ЛДНР работает в Котельниках. Оттуда в Донбасс отправили уже третью партию товаров.

Сначала весь собранный груз поступает в распределительный центр аэропорта Домодедово, а затем его отправляют в ЛДНР и юго-восточные регионы Украины.

Руководитель отделения «Молодой гвардии» в Котельниках Никита Сафонов отметил, что в пунктах собирают продукты, вещи, бытовую технику и не только.

«Также есть предметы личной гигиены. Например, брикеты детского мыла», — добавил он.

Волонтеры отмечают, что в первую очередь поддержка нужна детям из Донбасса. Жители Котельников приносят не только питание и средства гигиены, но и игрушки, книги, фломастеры с альбомами для рисования.

Заместитель начальника управления по развития социальной сферы администрации Котельников Игорь Краевой напомнил, что присоединиться к сбору могут все желающие.

Котельники такие же неравнодушные, как и все другие города региона, страны. Неравнодушные жители, предприятия, бизнес помогают, как могут Игорь Краевой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион собрал 800 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса с конца февраля.

В Подмосковье проводят и ярмарки вакансий для беженцев из Донбасса. У эвакуированных из ЛДНР жителей большой запрос на поиск работы.