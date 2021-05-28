Еще 5 котельных построили в городском округе Зарайск

Пять котельных построили в городском округе Зарайск. Они обеспечат горячим водоснабжением и отоплением около четырех тысяч жителей.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, уже начались пусконаладочные работы.

Совокупная мощность пяти объектов позволит обеспечить горячей водой и отоплением около четырех тысяч жителей Зарайска Антон Велиховский.

Созданные котельные заработают в самом Зарайске, деревнях Гололобово, Ерново, поселке Центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября» и поселке Зарайский.

Ранее стало известно, что портал «Добродел» будет оповещать жителей Подмосковья об отключениях горячей воды. Сервис запустили к началу сезона ремонта котельных.

Первое уведомление придет жителям региона за неделю до отключения, второе — за день. Рассылка придет на указанную электронную почту, а пользователи приложения получат push-уведомление на телефон.

Вместе с тем узнать даты отключения горячей воды можно при помощи интерактивной карты ресурсообеспечения.