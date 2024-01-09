Подмосковье 09 января 2024, 15:02 Котельная в Выстреле потребует комплексной реконструкции Депутат ГД Колунов: котельную в Выстреле нужно передать Солнечногорску Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Перебои в подаче тепла в микрорайоне Выстрел городского округа Солнечногорск устранили. Котельная заработала в штатном режиме, во многих домах восстановили отопление. Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил в своем Telegram-канале о необходимости пересчитать местным жителям плату за электричество и отремонтировать котельную.

«Буду добиваться того, чтобы у жителей Выстрела в платежках за январь не было увеличенных счетов за отопление и электроэнергию (сутками работали обогреватели)», — объявил он.

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Депутат обратится к вице-губернатору Евгению Хромушину и в «Россети Московский регион» с тем, чтобы провести перерасчет. По информации Сергея Колунова, некоторые жители до сих пор не отключили электрообогреватели — квартиры еще не прогрелись. В других домах теплоснабжение возобновили. Котельная № 271, заявил депутат, заработала в штатном режиме, подача тепла на выходе на 10 градусов превысила норматив.

Комплексно решить проблему, по словам депутата, позволит только реконструкция котельной. Для этого нужно передать ее с баланса Минобороны в ведение муниципалитета. Колунов заявил, что власти постараются добиться этого в ближайшее время, чтобы летом начать ремонт.

Для отапливания квартир на котельной «Выстрел» смонтировали новый теплообменник и запустили дополнительный котел. Специалисты осмотрели теплотрассы на предмет возможных утечек и обошли дома.