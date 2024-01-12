12 января 2024, 22:13
Котельная в Яхроме заработала в полную силу
Глава Дмитровского округа Поночевный: котельную в Яхроме запустили
Аварийно-восстановительные работы на котельной в Яхроме завершены. Сейчас система заполняется теплоносителем.
Ремонтные работы контролировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.
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«Специалисты МУП „ДУ ЖКХ“ успешно провели аварийно-восстановительные работы. Сейчас они заполняют систему и запускают котельную», — отметил он.
Поночевный добавил, что температура воздуха в домах в ближайшие часы придет в норму.
Из-за коммунальной аварии на котельной в Яхроме отключили центральное отопление и горячую воду в 74 многоквартирных домах и ряде социальных объектов. Аварийная бригада оперативно устранила порыв, к вечеру вода и тепло поступили в дома горожан.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал заместителей честно сообщать ему о коммунальных проблемах в регионе. Умалчивание в данной ситуации опасно, считает глава региона.
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