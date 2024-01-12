Подмосковье 12 января 2024, 22:13 Котельная в Яхроме заработала в полную силу Глава Дмитровского округа Поночевный: котельную в Яхроме запустили Freepik

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Аварийно-восстановительные работы на котельной в Яхроме завершены. Сейчас система заполняется теплоносителем.

Ремонтные работы контролировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

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«Специалисты МУП „ДУ ЖКХ“ успешно провели аварийно-восстановительные работы. Сейчас они заполняют систему и запускают котельную», — отметил он.

Поночевный добавил, что температура воздуха в домах в ближайшие часы придет в норму.

Из-за коммунальной аварии на котельной в Яхроме отключили центральное отопление и горячую воду в 74 многоквартирных домах и ряде социальных объектов. Аварийная бригада оперативно устранила порыв, к вечеру вода и тепло поступили в дома горожан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал заместителей честно сообщать ему о коммунальных проблемах в регионе. Умалчивание в данной ситуации опасно, считает глава региона.