Подмосковье 13 января 2024, 11:32 Котельная в Яхроме начала выходить на нормативные параметры после устранения утечки Поночевный: котельная в Яхроме выходит на нормативные параметры после аварии РИА «Новости»

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Котельная в Яхроме начала выходить на нормативные параметры после устранения утечки. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Он попросил жителей сообщать о проблемах с подачей воды и отопления в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам +7 (496-22) 3-19-61, +7 (495) 993-95-32. Специалисты примут заявку и оперативно направят в работу ответственным службам. Попросить привезти в квартиру обогреватель можно по телефону 84962250222.

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В Яхроме из-за аварии на котельной отключали центральное отопление и горячую воду в 74 многоэтажках и ряде соцобъектов. Аварийная бригада сработала оперативно, восстановительные работы успешно завершились. К вечеру 12 января вода и тепло вернулись в дома. Поночевный пообещал, что в квартирах потеплеет за несколько часов.

Ранее на совещании с зампредами губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил глав округов честно сообщать ему о коммунальных проблемах в регионе, ни о чем не умалчивая.