Эксклюзив 10 января 2024, 21:38 Котельная в Химках вышла на полную нагрузку после аварии на трубопроводе ТСК «Мосэнерго»: на РТС-240 в Химках заработали все котлы

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Районная тепловая станция РТС-240 на Нагорном шоссе в Химках вышла на полную нагрузку после аварии на трубопроводе. Об этом «360» сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер ТСК «Мосэнерго» Роман Агапов.

«В работе находятся все котлы, температура теплоносителя уже достигла 95 градусов, и мы в течение часа ожидаем выйти на температурный график 110 градусов», — рассказал он.

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На месте побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ему доложили о текущей обстановке, о ситуации с неисправностью, что произошло и какие меры предпринимаются, добавил Агапов.

«Также мы сообщили о том, что полного отключения потребителей по зоне котельной РТС-240 не было, температура теплоносителя снижалась только до 60 градусов и оставалась циркуляция. Это позволило нам сохранить может быть не в полном объеме, но, тем не менее, тепло в домах», — заключил инженер.

Воробьев во время визита в Химки сообщил, что с момента аварии до запуска котлов прошло 3,5 часа. На месте продолжают работать аварийные бригады.