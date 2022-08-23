Котельная для туберкулезного диспансера в Пушкино заработает к концу года

В Подмосковье проводятся работы по проектированию и строительству сразу 16 блочно-модульных котельных, которые необходимы для учреждений социальной сферы Московской области. Восемь из них нужны для больниц и поликлиник, семь — для социальных объектов и одна — для образовательного учреждения.

«На 4 из 16 находящихся у нас в работе котельных строительно-монтажные работы завершены. Пять котельных находятся в стадии проектирования, на пять проектов получены положительные заключения, два проекта сейчас на этапе согласования», — сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

До конца третьего квартала текущего года в Пушкино будут проводиться наладочные работы в уже построенной котельной, которая нужна для противотуберкулезного диспансера «Стационар «Алешино». Ожидается, что котельная будет введена в эксплуатацию уже в начале 4 квартала 2022 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о реконструкции котельных и очистных в Подмосковье.