Подмосковье 17 мая 2023, 14:51 Кот три часа просидел на елке в Волоколамске в ожидании спасения ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 204-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» сняли с ели кота в селе Осташево в Волоколамске. Животное просидело на шестиметровом дереве около трех часов.

Поздно вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились местные жители. Они проходили мимо гаражей и услышали жалобное мяуканье с высокой ели.

«Самостоятельно вызволить „пленника“ прохожие не смогли. Животное не привлекли ни еда, ни ласковые уговоры. Тогда жители села и позвонили спасателям», — рассказал начальник подразделения Артем Захарян.

Прибывшие на место спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись на дерево. Испуганный кот вцепился в боевку своего спасителя когтями. После животное сняли с высоты и передали местным жителям.

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