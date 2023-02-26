Подмосковье 26 февраля 2023, 15:31 Костюмированный забег прошел в рамках лыжного фестиваля «Снегосход» в Серпухове

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Костюмированный забег прошел в Серпухове. Он состоялся в рамках традиционного лыжного фестиваля «Снегосход».

Мероприятие провели на территории спортивного комплекса «Красные крылья». В фестивале поучаствовали более 150 лыжников из Московской области от пяти до 60 лет.

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«Это спортсмены из Серпухова, Чехова, Подольска, Воскресенска, Озеры, Зарайска и других городов. Участники забегов пробежали дистанции от 500 метров до пяти километров в зависимости от групп», — сообщил начальник отдела спорткомплекса при спортшколе «Зубренок» Павел Жестков.

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В прошлом году фестиваль «Снегосход» вошел в тройку лучших на всероссийском конкурсе «Займись спортом».

«Идею костюма я придумала сама, вдохновил меня папа, он майор. Сегодня на соревнованиях завоевала второе место», — рассказала участница забега в костюме военнослужащего Лилиана Ефимова.

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