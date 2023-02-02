Подмосковье 02 февраля 2023, 12:03 Костюмированный забег пройдет на «Лыжне России» в Химках

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Конкурс на самый оригинальный костюм проведут на «Лыжне России», которая состоится в Химках 11 февраля. За креативный образ можно будет получить полезные подарки.

В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья рассказали, что принять участие в костюмированном заезде сможет любой желающий любого возраста. Креативным лыжникам будет предложено преодолеть дистанцию около двух километров отдельно от основного старта «Лыжни России». Жюри конкурса оценит оригинальность наряда, а судьи зафиксируют результат прохождения дистанции. Победители получат призы в нескольких номинациях.

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Чтобы стать участником костюмированного забега, нужно подать заявку на почту massport@mosreg.ru с указанием нужных персональных данных. При этом регистрация на основной старт «Лыжни России» не потребуется.

Мероприятие состоится на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в городском округе Химки (микрорайон Планерная, владение 1).