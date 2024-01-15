Подмосковье 15 января 2024, 10:50 Костюмированный забег на 5 километров прошел в Пушкино Роман Савельев

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Спортсмены и любители из Пушкино пробежали пять километров в карнавальных костюмах. Дистанция проходила по живописной набережной реки Серебрянки.

На старт в 30-градусный мороз вышли около 20 человек. Забег начался с интенсивной разминки, которую провела тренер по фитнесу Алена Пушкарева. Затем бегуны в костюмах коровы, индейца, звездочета и других персонажей ринулись вперед.

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Почти все пять километров пути прошли по обновленной набережной Серебрянки. Каждый бежал в своем темпе, а на финише участников ждали горячий чай и угощения.

За состоянием жителей после забега следила активистка в костюме телеведущей Елены Малышевой.

Роман Савельев Роман Савельев Роман Савельев Роман Савельев Роман Савельев

«В этих непростых погодных условиях мы все же рискнули и пробежались. Мероприятие посвятили старому Новому году. Все прошло замечательно», — рассказала организатор забега Бибигуль Астафьева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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