03 января 2023, 14:50
Костюмированный лыжный забег «На спорте после оливье» прошел в Ступине
Жители Ступина вышли на костюмированный лыжный забег «На спорте после оливье»
Потратить накопленные за первые дни нового года калории решили жители городского округа Ступино. Но так как праздничное настроение еще не ушло, то 2 января на лыжной трассе около стадиона «Металлург» собрались около 200 человек в карнавальных костюмах, чтобы принять участие в забеге «На спорте после оливье».
Дистанция для пробега оказалась символической. Главным условием для участия стало наличие карнавального костюма.
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«Я на спорте. Вы думаете, я просто так качалась? Талия, ягодицы — упражнения каждый день», — поделилась участница забега Татьяна Крылова.
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После финиша среди участников провели конкурс на лучший костюм.
Как отметила организатор забега Варвара Алексеева, каждый из участников вложил в свой наряд душу, улыбку и хорошее настроение.
«Ну и, конечно, все пришли после застолья», — добавила она.
Всем лыжникам, которые смогли дойти до финиша, вручили памятные медали, а победители конкурса лучших костюмов получили бутылку шампанского.
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