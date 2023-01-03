Подмосковье 03 января 2023, 14:50 Костюмированный лыжный забег «На спорте после оливье» прошел в Ступине Жители Ступина вышли на костюмированный лыжный забег «На спорте после оливье» РИА «Новости»

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Потратить накопленные за первые дни нового года калории решили жители городского округа Ступино. Но так как праздничное настроение еще не ушло, то 2 января на лыжной трассе около стадиона «Металлург» собрались около 200 человек в карнавальных костюмах, чтобы принять участие в забеге «На спорте после оливье».

Дистанция для пробега оказалась символической. Главным условием для участия стало наличие карнавального костюма.

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«Я на спорте. Вы думаете, я просто так качалась? Талия, ягодицы — упражнения каждый день», — поделилась участница забега Татьяна Крылова.

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После финиша среди участников провели конкурс на лучший костюм.

Как отметила организатор забега Варвара Алексеева, каждый из участников вложил в свой наряд душу, улыбку и хорошее настроение.

«Ну и, конечно, все пришли после застолья», — добавила она.

Всем лыжникам, которые смогли дойти до финиша, вручили памятные медали, а победители конкурса лучших костюмов получили бутылку шампанского.