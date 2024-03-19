19 марта 2024, 11:02
Костюмированное шествие провели по главным улицам Зарайска на Масленицу
Масленица в Зарайске началась с костюмированного праздничного шествия. Представители различных учреждений округа прошли по главным улицам Зарайска к городскому парку.
Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко поздравил всех гостей парка с праздником, а после лично испек блины — символ праздника. Жители сразу же выстроились в очередь, чтобы оценить блюдо.
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В праздничной программе также были хоровод, перетягивание каната и состязание силачей. Также проводились занятия в творческих мастерских, а местные музыкальные коллективы выступили перед горожанами с концертом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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Зарайск
Масленица
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