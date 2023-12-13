13 декабря 2023, 12:22
Костю Столдусенко из Одинцовского округа наградили за спасение провалившегося под лед друга
Андрей Иванов вручил благодарственное письмо юному жителю Одинцовского округа Косте Столдусенко. Мальчик спас провалившегося под лед товарища.
Друг Кости провалился под лед на речке, мальчик не растерялся и вытащил ребенка. Эта история произошла в городе Голицино в ноябре. За мужественный поступок Костя Столдусенко получил благодарственное письмо и подарок.
Реклама
«Мальчику из Одинцовского округа всего 10 лет, но он уже настоящий герой. Когда его друг попал в беду, провалившись под лед на речке, Костя не растерялся — бросился на помощь и вытащил товарища из мерзлой воды», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Дети
Реклама
Реклама