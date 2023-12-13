Подмосковье 13 декабря 2023, 12:22 Костю Столдусенко из Одинцовского округа наградили за спасение провалившегося под лед друга пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Андрей Иванов вручил благодарственное письмо юному жителю Одинцовского округа Косте Столдусенко. Мальчик спас провалившегося под лед товарища.

Друг Кости провалился под лед на речке, мальчик не растерялся и вытащил ребенка. Эта история произошла в городе Голицино в ноябре. За мужественный поступок Костя Столдусенко получил благодарственное письмо и подарок.

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«Мальчику из Одинцовского округа всего 10 лет, но он уже настоящий герой. Когда его друг попал в беду, провалившись под лед на речке, Костя не растерялся — бросился на помощь и вытащил товарища из мерзлой воды», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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