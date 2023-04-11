Подмосковье 11 апреля 2023, 12:34 Космос стал темой «Разговоров о важном» в школах Подмосковья на этой неделе Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Проект «Разговоры о важном» продолжается в школах и колледжах Московской области. На этой неделе ребятам напомнили о первом полете Гагарина в космос и рассказали о других достижениях в космической сфере.

В Министерстве образования Московской области напомнили, что в «Разговорах о важном» еженедельно принимают участие более миллиона школьников и студентов. Занятия проходят по понедельникам.

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На этой неделе в России отмечается День космонавтики, поэтому уроки посвятили этой теме. Школьники вспомнили о легендарных полетах Гагарина и Леонова, узнали о современных достижениях в космической сфере. Особое внимание уделили космической промышленности Подмосковья и последним исследованиям ученых.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что более 170 учебных заведений региона находятся в стадии капитального ремонта и строительства. В сентябре школы региона будут готовы принять более миллиона учеников.