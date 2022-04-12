Сегодня в России отмечают День космонавтики. Для Королева, как для космической столицы страны — это особый праздник. В наукограде с утра прошло торжественное возложение цветов. Глава городского округа Игорь Трифонов обратился к жителям, выразив надежду, что подрастающее поколение исполнит мечты, а взрослые — помогут и поддержат детей в этом.

«Мы действительно способны дотронуться до небес <…> Я надеюсь, что ребята, которые находятся здесь на первых рядах, вы <…> за семь лет как минимум мини-спутник запустите в космос. Людям старшего поколения хочу высказать слова благодарности и почтения», — отметил Трифонов.

Отдельно он поблагодарил ракетно-космическую корпорацию «Энергия» за поддержку и пожелал школьникам, чтобы они смогли претворить в жизнь мечты.

«Мечтайте, дарите мечты другим людям и будьте первыми, поскольку космос — это Королев и мы космическая столица, Россия — космическая держава. Спасибо, с праздником!» — добавил глава городского округа.

Сегодня в Королеве состоится праздничный концерт «Время первых» в честь Дня космонавтики. На центральной площади города вступят Александр Буйнов и Родион Газманов. Свои номера подготовили и творческие коллективы городов Московской области, а артисты из королевского Театра юного зрителя представят реконструкцию событий 1961 года, когда Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.

Ракету-носитель «Восток» с кораблем «Восток», на борту которого находился Гагарин, запустили с космодрома Байконур. После 108 минут пребывания в космосе он успешно приземлился в Саратовской области.