Подмосковье 08 февраля 2023, 23:45 Космонавты сняли Вселенную через иллюминатор. Фотографии покажут в Пущине

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В Пущине открылась выставка работ, сделанных космонавтами и студентами из Красноярского государственного медицинского университета. На экспозиции были представлены более 40 снимков. Мероприятие прошло в рамках фотопроекта «Единство мира».

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«Идея объединить фотографии из космоса и срезов тканей появилась сама собой, когда я увидел эти работы», — сообщил куратор проекта Александр Куприянов.

Посетить фотовыставку можно до 16 марта.

Отметим, в Пущине располагается девять НИИ, которые исследуют различные направления биологии, и радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН. Сотрудники последней изучают космос.

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