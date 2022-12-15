Подмосковье 15 декабря 2022, 16:41 Космонавты с МКС поздравили финалистов конкурса исследовательских и инженерных проектов в Королеве

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Финал Всероссийского конкурса исследовательских работ и инженерных проектов «Космос» прошел в Технологическом университете имени Леонова в Королеве. С завершением трудного испытания участников из 24 регионов России поздравили космонавты, которые сейчас находятся на МКС.

Конкурс посвящен памяти летчика-космонавта Александра Сереброва. Он продлился три дня. Участники не только представили свои проекты, но и побывали на экскурсиях в градообразующих предприятиях Королева.

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Всего в финале было представлено 55 проектов и исследований. Победителей определяли по секциям: ракетомоделирование, робототехника и электроника, космические исследования и проекты ракетно-космической техники настоящего, прошлого и будущего. В каждой было по три призовых места. Участвовали и преподаватели в категории «Методическое обеспечение космического образования». Победителей в номинациях выбирали члены жюри.

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«Конкурс „Космос“ имеет большую славу, все хотят сюда приехать. Я приехал с проектом по доставке проб воды из гейзеров подледных океанов Европы. Я не ожидал, что возьму первое место. Я очень долго готовился к этому конкурсу, потратил много сил и очень рад, что получил первое место», — рассказал участник из Нальчика Атмир Кертиев.

Все победители получили дипломы и призы от Роскосмоса и Технологического университета. Кроме того, специалисты госкорпорации выбрали пять авторов наиболее перспективных проектов, которые поучаствуют в космических сменах Роскосмоса в детских образовательных центрах Краснодарского края и Владивостока.

«Космос — это то, что всегда было, есть и будет. У человечества самая главная задача — изучить космос. Вы немножечко приблизились к изучению космоса со своими проектами», — сказала президент Технологического университета имени Леонова Татьяна Старцева.

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