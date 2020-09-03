Космонавты написали «Диктант Победы» в Звездном Городке

Городской округ Звездный Городок присоединился к масштабной просветительской акции «Диктант Победы». Его написали космонавты, сотрудники Центра подготовки космонавтов и местные жители.

«Трудно переоценить значение Победы в Великой Отечественной войне для нашего государства, для каждого человека. И память об этом ключевом событии живет в каждом из нас», — отметил Юрий Маленченко, российский космонавт.

«Диктант Победы» состоял из 25 вопросов, они были связаны со знаменательными датами. На решение давали 45 минут. Многие задания посвятили историческим личностям и военной географии.

«Я смотрел тесты предыдущих лет. Есть вопросы каверзные. Есть вопросы, которые просто необходимо знать. Поэтому я считаю, что должен сдать на высокую оценку», — сказал Евгений Баришевский, глава городского округа Звездный Городок.

Центральной площадкой для написания «Диктанта Победы» в Звездном Городке стал Дом космонавтов. В акции участвовали более 60 человек.

Жители Подмосковья написали «Диктант Победы» более чем в 1,1 тысячи школ. Они были основными площадками для исторической акции. Ее цель — проверить знания о событиях Великой Отечественной войны.